Жена известного российского телеведущего показала лицо после подтяжки

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия показала внешность после подтяжки у косметолога. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя женщина продемонстрировала фото, на котором она запечатлена на фоне моря в профиль. На размещенном снимке видно, что лицо звезды имеет четкий овал. Помимо этого, супруга ресторатора процитировала вопрос от подписчицы.

«Скажите, пожалуйста, не делали ли вы нити в подбородок? Если да, был ли эффект?» — поинтересовалась фанатка.

Ивлева подтвердила, что регулярно обращается за упомянутой косметологической манипуляцией.

«Если вы про второй подбородок, то делаю, и эффект мне нравится. Врать не буду, это некомфортно. Больше даже страшно, чем больно, на мой взгляд. Делаю медицинскую заморозку. Но в целом эффект того стоит», — поделилась она.

Кроме того, жена телеведущего опубликовала снимок до вмешательств специалиста, на котором видно, что ее лицо смотрится более округлым и пухлым.