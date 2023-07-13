Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться

Телеведущая Дана Борисова поддержала в беседе с News.ru певицу МакSим после ее признания в алкоголизме.

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Борисова рассказала, что до последнего не верила в алкоголизм МакSим. По ее мнению, публичное признание проблемы — путь к настоящему выздоровлению. Телеведущая уверена, что звезде поможет программа «Двенадцать шагов». Она отметила, что сама выздоравливала по ней.

Борисова уточнила, что в данной ситуации важна поддержка родителей. Она также предложила певице самоизолироваться для борьбы с недугом.

«Когда я выздоравливала, ко мне никого не пускали 7 месяцев, и я считаю, что такое жесткое выздоровление с полной изоляцией повлияло на меня намного больше. В любом случае МакSим большая молодец», — поделилась телеведущая.

13 июля певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Она объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем. На данный момент звезда добровольно проходит курс лечения в реабилитационной клинике, поддержать певицу приезжают музыканты ее коллектива.