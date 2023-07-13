В сети появились кадры со свадьбы звезды «Кадетства» Головина

Александр Головин в мае 2023 года признался, что помолвлен с возлюбленной, а 20 июня они подали заявление в ЗАГС. По словам артиста, он делает все возможное, чтобы Александра Попова была счастлива с ним. Актер считает, что после всех любовных неудач ему крупно повезло и он встретил «космическую» девушку.

Александр Головин редко рассказывает о личной жизни. У актера от гримера Светланы Белогуровой есть дочь Оливия, которую он несколько лет отказывался признавать. Девушка публично рассказывала, что их роман начался в 2017 году во время съемок в картине «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Когда стилист узнала о беременности, то сразу же рассказала об этом Александру Головину, и он стал уговаривать ее сделать аборт, но Светлана Белогурова отказалась. А в 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство, и суд назначил актеру выплачивать алименты на содержание ребенка. Сам артист никак не комментировал эту ситуацию и не отвечал на вопросы журналистов.