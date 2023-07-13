Линдси Лохан показала детскую комнату для будущего сына

Актриса сфотографировалась на позднем сроке беременности на фоне кроватки и игрушек.

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Линдси Лохан готовится стать матерью. В соцсетях она поделилась серией милых фотографий, на которых позирует в комнате будущего сына. О том, что актриса ждёт именно мальчика, она сообщила подписчикам ранее.

На фотографиях звезда «Чумовой пятницы» изображена в нарядах кремового цвета, обозначивших её увеличившийся живот. Распущенные рыжие волосы и улыбка довершили «беременный» образ Линдси. В комментарии она сообщила, что дизайн комнаты в морской тематике ей помогали проектировать профессиональные дизайнеры из компании Nesting.