Водонаева считает Викторию Боню красивой девушкой

Телеведущая Алена Водонаева призналась в YouTube-интервью журналистке Алене Жилаговой, что считает блогерку Викторию Боню очень красивой девушкой. Ее уважение к Боне увеличилось особенно в последние годы, так как с возрастом стала отчетливее видна ее работа над своим телом и внешностью в целом.

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«Одно дело, когда тебе 20 лет и ты прикольно выглядишь, если, конечно, природа наделила тебя хорошими природными данными. Но другое, когда мы уже все девушки взрослые... Считаю Викторию очень ухоженной и очень красивой», — подытожила телеведущая.

Она добавила, что у нее нет цели поиздеваться над Боней в своем Telegram-канале, куда она нередко репостит видеоролики блогерки из соцсетей.

«Я просто публикую то, что она публикует у себя. Я на нее подписана, и с некоторых ее тем я очень угораю», — призналась телеведущая, при этом она не стала вдаваться в подробности, какие именно слова Бони имела в виду.

В мае Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на «думание».

«Много энергии уходит на думание, которое забирает половину нашей жизни. Даже больше! Думание, которое не позволяет нам быть в состоянии здесь и сейчас. Думание, которое уносит нас либо в прошлое, либо в будущее», — объясняла она своим подписчикам.