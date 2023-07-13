Марго Робби сменила два платья «Барби» на премьере в Лондоне

Актриса Марго Робби вышла на красную дорожку на премьере фильма «Барби» в Лондоне сразу в двух образах. Об этом сообщает People.

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33-летняя австралийская актриса надела копии платьев, которые были на куклах Барби 1960-х годов. За вечер она сменила сразу два наряда: малиновое мини-бюстье с корсетным лифом и светло-розовое платье с меховой отделкой. Последнее она дополнила белыми высокими перчатками, жемчужным колье и прозрачными мюлями. За все образы актрисы, в которых она появляется для презентации фильма «Барби», отвечает стилист Эндрю Мукамал.

Пользователи социальных сетей отметили в комментариях, что актриса «заметно устала» и «наигранно улыбается» после премьер по всему миру.

Мировая премьера фильма «Барби» запланирована на 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.