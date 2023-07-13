50-летняя Хайди Клум снялась без белья в топе с принтом Моны Лизы

Немецкая супермодель Хайди Клум сфотографировалась в провокационном образе без нижнего белья. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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50-летняя супермодель уже несколько недель отдыхает в Италии. Хайди Клум регулярно публикует фотографии из поездки, которую она организовала вместе с мужем. На этот раз пара отправилась в морское путешествие.

Модель позировала на яхте в откровенном образе. Звезда 90-х надела комплект из укороченного топа и мини-юбки с принтом Моны Лизы. Она также решила отказаться от нижнего белья. Образ дополнили золотые украшения и солнцезащитные очки. В поездках по Италии она предпочитает не делать макияж и укладку, показывая свою естественную красоту.

Клум также опубликовала фото, как вместе с мужем ужинала в ресторане и ехала в лифте с покупками после шоппинга.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.