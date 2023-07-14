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Шакиру засняли на свидании с новым возлюбленным

Колумбийская певица Шакира спровоцировала слухи об отношениях с американским баскетболистом Джимми Батлером. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.

Шакиру засняли на свидании с новым возлюбленным
© Газета.Ru

В среду, 12 июля, Шакиру и Джимми Батлера засняли на романтическом ужине в ресторане Novikov в Лондоне. Пара пыталась остаться незамеченной, поэтому приехала раздельно, но с разницей в несколько минут.

Журналистам удалось узнать, что звезды заказывали суши и коктейли и просидели на ужине до часа ночи.

Гости ресторана отмечали, что певица вела себя очень мило с баскетболистом.

Только в конце июня папарацци сообщали, что Шакира запланировала романтический отдых на Карибах с Льюисом Хэмилтоном. Первые слухи об их романе появились в мае 2023 года. Пару застали на свидании в ресторане Cipriani в Майами, откуда знаменитости направились на прогулку на яхте.

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