Ангелина Вовк поддерживает тело в тонусе с помощью капельниц
Телеведущая и актриса Ангелина Вовк опровергла в беседе с mk.ru слухи о серьезных проблемах со здоровьем.
Слухи об ухудшении здоровья Вовк пошли после того, как поклонники заметили многочисленные синяки на ее руках. Телеведущая объяснила, что гематомы образовались после капельниц. Звезда регулярно ставит капельницы, чтобы держать организм в тонусе. Артистка также часто проходит анализы для проверки здоровья.
«Мне вчера делали капельницу, и видите, какой синяк образовался. Так стали реагировать мои капилляры. Ничего не могу с этим поделать. Если на правой руке синяки еще не так активно появляются, то левая у меня многострадальная», — поделилась телеведущая.
Вовк дебютировала в кино в 1966 году. Она снялась в фильме Григория Поженяна «Прощай». Позже она стала работать диктором на Центральном телевидении СССР. Звезда также вела такие программы, как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».
Вовк была замужем дважды. С 1966 по 1982 год ее супругом был диктор Геннадий Чертов. А в 1982-м она сыграла свадьбу с художником Индржихом Гетцом. Они развелись в 1995 году.
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