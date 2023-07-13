Вовк поддерживает тело в тонусе с помощью капельниц

Телеведущая и актриса Ангелина Вовк опровергла в беседе с mk.ru слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

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Слухи об ухудшении здоровья Вовк пошли после того, как поклонники заметили многочисленные синяки на ее руках. Телеведущая объяснила, что гематомы образовались после капельниц. Звезда регулярно ставит капельницы, чтобы держать организм в тонусе. Артистка также часто проходит анализы для проверки здоровья.

«Мне вчера делали капельницу, и видите, какой синяк образовался. Так стали реагировать мои капилляры. Ничего не могу с этим поделать. Если на правой руке синяки еще не так активно появляются, то левая у меня многострадальная», — поделилась телеведущая.

Вовк дебютировала в кино в 1966 году. Она снялась в фильме Григория Поженяна «Прощай». Позже она стала работать диктором на Центральном телевидении СССР. Звезда также вела такие программы, как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

Вовк была замужем дважды. С 1966 по 1982 год ее супругом был диктор Геннадий Чертов. А в 1982-м она сыграла свадьбу с художником Индржихом Гетцом. Они развелись в 1995 году.