Долина пришла в кружевном платье на форум Агутина

Певица Лариса Долина пришла в откровенном наряде на закрытие музыкального образовательного форума Леонида Агутина в Сочи. Профессиональными снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

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67-летняя звезда эстрады стала гостьей на фестивале в Красной Поляне. Для выхода на публику она выбрала прозрачное платье из кружева, которое дополнила колготками в сетку, грубыми полуботинками, серьгами и массивной цепью. Ларисе Долиной сделали укладку с хвостом и макияж с угольно-черными стрелками.

Поклонники не оценили образ певицы и раскритиковали ее выход на детском форуме.

«Странный выбор для концерта, где будут несовершеннолетние», «Слишком откровенно», «Платье не в тематике вечера», — написали пользователи соцсетей.