Долина пришла в кружевном платье на форум Агутина

Певица Лариса Долина пришла в кружевном платье на форум Леонида Агутина
Певица Лариса Долина пришла в откровенном наряде на закрытие музыкального образовательного форума Леонида Агутина в Сочи. Профессиональными снимками она поделилась в своем Telegram-канале.
67-летняя звезда эстрады стала гостьей на фестивале в Красной Поляне. Для выхода на публику она выбрала прозрачное платье из кружева, которое дополнила колготками в сетку, грубыми полуботинками, серьгами и массивной цепью. Ларисе Долиной сделали укладку с хвостом и макияж с угольно-черными стрелками.
Поклонники не оценили образ певицы и раскритиковали ее выход на детском форуме.
«Странный выбор для концерта, где будут несовершеннолетние», «Слишком откровенно», «Платье не в тематике вечера», — написали пользователи соцсетей.
Лариса Долина начала свою карьеру в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Она выпускает песни в стилях джаз и поп-музыка. В 1997-м впервые стала лауреаткой премии «Золотой граммофон». Она также получила награду в 2005, 2020 и 2022 году. В 1998-м певица удостоилась звания «народная артистка Российской Федерации».