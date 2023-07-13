Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке

На размещенных кадрах видно, что знаменитость предстала в брючном блестящем костюме терракотового оттенка, блейзер которого частично обнажил ее грудь. При этом звезда продемонстрировала черный кружевной бюстгальтер, смущенно прикрыв его рукой. Кроме того, Блант распустила светлые волосы, уложив их в локоны.

Актриса Флоренс Пью обняла коллегу и помогла ей вовремя спрятать область декольте, чтобы вновь позировать на камеру. На опубликованных фото видно, что звезда, в свою очередь, посетила красную дорожку в синем коротком платье с глубоким вырезом и без белья. Она дополнила образ золотыми украшениями с бриллиантами от бренда Tiffany & Co. Помимо этого, артистка надела белые туфли на тонком каблуке и сделала макияж в нейтральных оттенках.