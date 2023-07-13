Телеведущая Ангелина Вовк объяснила, откуда на ее руках синяки
Некоторое время назад ходили слухи о серьезных проблемах со здоровьем у телеведущей и актрисы Ангелины Вовк. Однако она их опровергла в беседе с mk.ru.
Слухи начались после того, как поклонники Вовк обнаружили синяки на ее руках. Телеведущая объяснила, что гематомы образовались после капельниц, которые она регулярно ставит для поддержания организма в тонусе.
"Мне вчера делали капельницу, и видите, какой синяк образовался. Так стали реагировать мои капилляры. Ничего не могу с этим поделать. Если на правой руке синяки еще не так активно появляются, то левая у меня многострадальная", — поделилась Вовк.
Ранее были названы неожиданные причины появления синяков.
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