Шансы МакSим излечиться от алкоголизма оценили

Психолог Серебрякова предрекла МакSим длительную реабилитацию в борьбе с алкоголизмом

Певице МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) предстоит длительная психосоциальная реабилитация для избавления от алкогольной зависимости. Справиться с болезнью ей могут помешать три фактора: готовность к длительному лечению, окружение, а также образ жизни и привычки. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Дарья Серебрякова.

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«Как практикующий клинический психолог, работающий в реабилитации, конечно же я всегда оптимистично настроена. Мы в реабилитационном центре видим очень сложные случаи, в том числе, пациентов с третей стадией алкоголизма, отягощенной различными проблемами, поэтому шансы есть всегда», — подчеркнула психолог.

Специалист допустила, что это не первая попытка лечения артистки и подчеркнула, что девушке в любом случае потребуется длительная психосоциальная реабилитация с достаточно радикальным изменением образа жизни.

Недостаточно просто отлежать в больнице и вернуться в то же окружение и в тот же привычный ритм. Реабилитационная среда предполагает достаточно строгие границы и, к сожалению, жизнь работников шоу бизнеса этим рекомендациям противоречит

Серебрякова выделила три фактора, которые могут помешать МакSим избавиться от зависимости. Прежде всего, это готовность к длительной реабилитации. Психолог напомнила о печальном опыте певицы Эми Уайнхаус, которая спустя месяц лечения вернулась к гастролям, и призвала российскую артистку выделить время на качественную реабилитацию без выступлений.

«Второй фактор — окружение. МакSим говорит о том, что ее окружение поддерживает трезвый образ жизни. Но очевидно, что на протяжении уже длительного времени есть кто-то, кто способствует ее употреблению. Она живет не в вакууме, и ее окружение тоже могло как-то повлиять на ее нынешнее состояние. Поэтому важно ограничить себя от общения с людьми, с которыми происходило употребление», — предупредила психолог.

Третьим фактором специалист назвала образ жизни и привычки. Она указала на необходимость исключения прежнего режима, связанного с посещением светских мероприятиях, нахождением в ситуациях, провоцирующих употребление.

«Даже если она пройдет полный курс реабилитации, но вернется после нее в прежний образ жизни, она может сорваться и снова уйти в употребление, — считает Серебрякова. — Если соблюдать достаточно жесткие ограничения, то тогда, безусловно, у МакSим есть все шансы на выздоровление и возвращение к прежней здоровой жизни».