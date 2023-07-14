Эшли Грэм опубликовала фото в купальнике без ретуши

Модель plus-size Эшли Грэм показала растяжки на бедрах в купальнике со шнуровкой

© @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий из съемки для автозагара. Снимками она поделилась в социальных сетях. В начале июня 35-летняя модель стала лицом рекламной кампании нового автозагара от бренда St. Tropez.

В новой съемке она позировала в оранжевом купальнике на шнуровке. Фотографии не ретушировали, поэтому на них можно увидеть растяжки и другие неровности кожи.

Газета.Ru

"Средство St. Tropez такое же настоящее, как и мое тело!" — написала Эшли Грэм в блоге.

Пользователи соцсетей похвалили ее за честность и оставили комплименты в комментариях. "Прекрасное тело! Так держать", "Эшли, ты прекрасна", "Икона моды", "Потрясающая женщина и мать", "Твоя история восхищает", "Чудесная фигура", "Теперь я понимаю, что мне не надо стесняться несовершенств кожи", — высказались подписчики.