Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари скончалась из-за осложнений после бариатрической операции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

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Стало известно, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника. Бариатрическая операция, которую сделала Пресли, часто применяется для снижения веса. Обычно ее используют в тех случаях, когда другие методы не помогают или у человека есть серьезные заболевания. В день госпитализации Лиза Мари жаловалась на сильные боли в животе.