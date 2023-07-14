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Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари скончалась из-за осложнений после бариатрической операции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли
© Globallookpress

Стало известно, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника. Бариатрическая операция, которую сделала Пресли, часто применяется для снижения веса. Обычно ее используют в тех случаях, когда другие методы не помогают или у человека есть серьезные заболевания. В день госпитализации Лиза Мари жаловалась на сильные боли в животе.

Лиза Мари скончалась в январе 2023 года в возрасте 54 лет. TMZ сообщал, что за несколько месяцев до смерти певица придерживалась экстремальной диеты. Она хотела выглядеть как можно лучше для премьеры фильма "Элвис".

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