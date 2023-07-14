«Жизнь всего одна»: Алсу призналась, почему развелась с Яном Абрамовым
В последнее время ходит множество слухов по поводу перемен в личной жизни Алсу. Она и сама эпатирует публику снимками с незнакомцем.
Девушка показывала, как проводит время в Амстерламе с каким-то неизвестным мужчиной. Звезда продемонстрировала лишь части его тела. Стоит отметить, что артистка делает неоднозначные намеки по поводу того, почему развелась с супругом Яном Абрамовым. По слухам, мужчина изменял любимой и неоднократно. Алсу в одном из своих постов отметила, что «жизнь всего одна».
Возможно, это и есть ответ на вопрос любопытных подписчиков. Кажется, Алсу просто решила быть счастливой с кем-то другим. Напомним, вот уже два месяца в Сети распространяется информация о том, что Ян Абрамов закрутил роман с Анастасией Решетовой.
Бывшая девушка Тимати уже реагировала на такие новости и подчеркивала, что о ней после разрыва с рэпером пишут много всего странного, и ее поклонникам не стоит во все верить. Правда, конкретно Яна Абрамова в этой речи она не упоминала. Сам бизнесмен в целом не очень социально активен.