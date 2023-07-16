Модель Анастасия Костенко была госпитализирована из-за отравления
Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, оказалась на больничной койки.
По некоторым данным, ее госпитализировали из дома. Сейчас она находится в клинике и идет на поправку. По словам Тарасова, дома Анастасия не ночевала.
Он также выложил в соцсетях видео, как с детьми из дома звонит по видеосвязи жене. На вопрос дочери, почему она попала в больницу, Костенко сказала, что отравилась несвежими продуктами. На что дочь дала ей ценный совет проверять свежесть продуктов перед тем, как что-то есть.