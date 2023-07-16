Звездные алкоголики: почему топовые знаменитости начинают пить и не могут остановиться

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику. Большинство российских звезд поддержали артистку в Сети, пожелав ей побыстрее пройти реабилитацию. Почему многие знаменитости начинают выпивать и не могут остановиться, вместе с психологом и наркологом выясняла «Вечерняя Москва».

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Теледива Дана Борисова о своей страсти к запрещенным веществам и выпивке сегодня рассказывает открыто и без стеснений. По признанию самой телезвезды, подсесть на алкоголь и наркотики ей «помог» собственный продюсер.

Однако после длительного курса лечения и реабилитации Борисовой удалось преодолеть порочные пристрастия. После лечения ведущая находится на этапе психологической реабилитации.

Когда водка — стимул

Некоторые артисты воспринимают алкоголь как допинг. Например, Георгий Лепс. По утверждению певца, спиртное позволяет легче переносить тяжелые нагрузки, связанные с гастрольными турами, снижает уровень стресса и улучшает коммуникативные навыки.

Беда в том, что у такого допинга есть и негативная сторона. Так, неоднократно из-за любви к выпивке Лепс учинял скандалы во время выступлений и даже попадал в психиатрическую клинику на фоне алкозависимости. Сам артист объясняет пристрастие к алкоголю привычкой юности и попыткой снизить нагрузку на нервы.

Билан-стайл

Проблемы с алкоголем есть и у певца Димы Билана. Многие помнят, как долго артист извинялся после своих пьяных концертов.

Неоднократно Билан был замечен в «приподнятом настроении» во время выступлений и выходов в свет. Например, сложно забыть концерт в Самаре, где певцу было крайне тяжело скрыть свое состояние. После Билан долго извинялся, даже провел бесплатный дополнительный концерт, во время которого исключил хронический характер своей проблемы.

Но чуть позже, на свадьбе в Казахстане, все повторилось. Тогда говорить об отсутствии проблемы было уже бессмысленно и нелогично. И Билан пришел на интервью к журналистке Ксении Собчак, где признался, что у него уже третья стадия алкогольной зависимости. Правда, лечение артист так и не начал, пишут СМИ.

Бузова и Топалов — туда же

Не раз под градусом в объективы папарацци и обычных фанатов попадалась и поющая телеведущая Ольга Бузова. Пьяной звезду можно было видеть в публичных местах, в самолетах и на концертах. А однажды, находясь на борту лайнера, она начала приставать к пассажирам с предложением «накатить». Коллеги артистки оправдывают ее увлечение: «Человек разве не может выпить и расслабиться?»

В свое время по наклонной пошел и экс-участник дуэта Smash!! Влад Топалов. Страсть к наркотикам и горячительным напиткам чуть не сгубила его. Долгие годы артист боролся с зеленым змием и пристрастием к запрещенным веществам. В конечном итоге Топалову удалось перебороть свои слабости. Влад взял себя в руки, прошел реабилитацию и сегодня помогает другим людям с аналогичной проблемой.

Статус затуманивает мозг

По мнению психолога Натальи Наумовой, звезды с неохотой говорят о своих вполне «земных» страстях, потому что не хотят в силу своего статуса признавать очевидного: их зависимость такая же губительная, как зависимость обычного человека.

— Не нравится популярному и статусному человеку признавать, что он болен, что, оказывается, его пристрастие является пороком, который требует лечения. Ведь чтобы разрешить проблему, ее для начала нужно принять. А принять, будучи звездой, втайне от всех крайне тяжело. Как-нибудь этот секрет нет-нет да просочится в прессу, — сказала спикер.

Наумова подчеркнула, что звезды часто начинают пить по абсолютно разным причинам: потеря былой славы, несостоятельность в личной жизни, популярность, которая обрушилась внезапно; и без «веществ» это переживать тяжело.

Стресс, гастроли, «прогреть голос перед концертом» — такие причины тоже нередко можно услышать от знаменитостей, отметила собеседница «ВМ».

В свою очередь нарколог Николай Литвинов озвучил весьма печальную мысль. По его словам, даже если человек перестал пить — это еще не значит, что он избавился от недуга.

— К сожалению, бывших в этом случае не бывает, — говорит специалист. — И даже если вы перестали употреблять, вам придется всю жизнь себя контролировать, чтобы не сорваться. Многое еще зависит от близкого окружения. Ведь если есть созависимые родные, они тоже вместе с больным должны контролировать его и помогать, чтобы он не пошел по наклонной.