Виктория Боня отреагировала на обвинения в новой пластике

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня отреагировала на обвинения в новой пластической операции.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее подписчики уличили 43-летнюю инфлюэнсершу в проведении хирургического вмешательства на ягодицы. В связи с этим Боня записала видео, где она предстала перед камерой в облегающем платье длины макси светло-розового цвета.