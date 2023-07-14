Популярная юмористка узнала неприятную правду о бывшем парне

Популярная блогерша и стендап-комик Наталья Краснова поделилась историей о том, как она узнала об измене бывшего парня от поклонницы после своего концерта. О раскрывшейся неприятной правде она рассказала ведущей Ассоль Васильевой в ее шоу «О чем не говорят женщины», доступном на YouTube.

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Краснова рассказала, что во время автограф-сессии после ее концерта в Москве к ней подошла девушка и поделилась впечатлениями о написанной блогершей книге «Бывшие». Фанатка юмористки похвалила произведение, в частности фрагмент, в котором описывался один из бывших возлюбленных Красновой.

В этом разговоре девушка назвала одну интимную особенность мужчины, не описанную в книге.

«Я думаю: откуда ты (я об этом в книге не писала) знаешь про физиологические особенности моего бывшего?», — вспомнила Краснова.

Поклонница блогерши ответила, что она встречалась с ее экс-бойфрендом, когда он состоял в отношениях с Красновой. По ее словам, он однажды прилетел с другом в Москву (из Челябинска, где жил с юмористкой — прим. «Ленты.ру») и провел с ней два дня. У пары, как утверждала девушка, была интимная близость.