Наркотики, выкидыш и тотальный контроль: чем заплатила Бритни Спирс за богатство и славу

В октябре 2023 года в продаже появятся мемуары поп-идола 1990-2000-х годов Бритни Спирс. Поклонники певицы знают, что в книге The Woman in Me («Женщина во мне») звезде есть о чем рассказать. Биография Бритни — поистине драматическая: раннюю славу, миллионы долларов и счастливое материнство омрачили проблемы с наркотиками и законом. «Лента.ру» рассказывает о непростой судьбе «бедной богатой девочки» в материале из цикла о роскошной жизни звезд.