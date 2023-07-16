Наркотики, выкидыш и тотальный контроль: чем заплатила Бритни Спирс за богатство и славу

В октябре 2023 года в продаже появятся мемуары поп-идола 1990-2000-х годов Бритни Спирс. Поклонники певицы знают, что в книге The Woman in Me («Женщина во мне») звезде есть о чем рассказать. Биография Бритни — поистине драматическая: раннюю славу, миллионы долларов и счастливое материнство омрачили проблемы с наркотиками и законом. «Лента.ру» рассказывает о непростой судьбе «бедной богатой девочки» в материале из цикла о роскошной жизни звезд.

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«Оденься в стиле Бритни»

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История раннего и шумного успеха Бритни Спирс чем-то напоминает историю голливудской звезды Дрю Бэрримор, которая старше поп-певицы на шесть лет. Слава пришла к ней в юности, а вместе с ней — алкоголь, запрещенные вещества, нервный срыв и реабилитационная клиника. Однако Дрю быстро выпуталась из своих проблем и повзрослела. Уже в 15 лет она была официально освобождена от родительской опеки и в дальнейшем вела продуктивную самостоятельную жизнь, строила успешную карьеру.

С Бритни же вышло иначе: ранняя слава едва не сломала ей жизнь. Певица родилась 2 декабря 1981 года в американском городке Мак-Ком в семье бывшей учительницы Линн Айрин Бриджес и строителя Джеймса Парнелла Спирса, также работавшего поваром. В семье было трое детей: Бритни, ее брат Брайан и сестра Джейми Линн. Ранние годы будущей звезды прошли как у всех способных к музыке американских детей, чьи родители хотели для них громкой славы. Сначала — занятия гимнастикой, пение в церковном хоре, местные детские конкурсы красоты. Потом — выход на федеральный уровень: неудача в конкурсе Star Search, участие в шоу «Клуб Микки-Мауса» канала Disney, выступления в девичьей группе и наконец — сольная карьера.

Поначалу Бритни выступала на разогреве — в частности, у популярнейших в то время коллективов ’N Sync и Backstreet Boys. Прорыв случился в 1999-м, когда певица, которой еще не исполнилось 18 лет, взорвала чарты по всему миру своим дебютным альбомом …Baby One More Time. Хитами стали пять композиций этого альбома, в том числе заглавная песня, которая возглавила влиятельный чарт Billboard Hot 100.

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Продюсеры и отец активно раскручивали Бритни. Чтобы привлечь больше поклонников, из певицы делали нимфетку. И на сцене, и в жизни тинейджерка одевалась подчеркнуто сексуально: облегающие платья и джинсы, полупрозрачные блузки поверх бюстье, микроюбки, много золота и пайеток. Кроп-топы стали ее униформой, а следом — и униформой миллионов ее поклонниц по всему миру. Девушки-подростки копировали ее прическу, стиль макияжа и даже пирсинг в постоянно открытом пупке.

Девичьи журналы тиражировали статьи и подборки «Оденься в стиле Бритни», наперебой осыпая ее приглашениями к коммерческому сотрудничеству. В 2000 году вышла лимитированная серия солнцезащитных очков Shades of Britney, а годом позже Спирс подписала контракты с производителем кроссовок Skechers и с компанией Pepsi. К слову, в рекламе Pepsi звезда снималась с коллегами по музыкальному Олимпу — Бейонсе, Pink и Энрике Иглесиасом.

Осенью 2003-го вышел четвертый альбом Спирс In the Zone. За композицию Toxic с этого диска певица получила свою первую премию «Грэмми» и утвердилась в статусе звезды. В клипе Toxic Бритни снялась практически обнаженной — обклеенной сверкающими кристаллами. Это видео сделало ее не просто секс-символом, а чем-то вроде фетиша для миллионов поклонников и поклонниц. Годом позже Бритни выпустила свои первый парфюм Curious совместно с компанией Elizabeth Arden. За пять лет вышло еще семь ароматов, включая популярные Fantasy.

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Лас-вегасская свадьба и проблемы с наркотиками

Нельзя недооценить нервное напряжение, которое буквально клубилось вокруг вчерашней тинейджерки Бритни в начале 2000-х: постоянные концерты, записи альбомов и клипов, рекламные съемки, пресс-конференции, интервью и встречи с фанатами. А у нее, как и у всякой девушки, была личная жизнь и семейные проблемы.

Так, в 2002-м Бритни на полгода прервала концертную деятельность: умерла ее бабушка, развелись родители, испортились отношения с бойфрендом — солистом ’N Sync, поп-звездой Джастином Тимберлейком, с которым она начала встречаться еще до своего триумфального первого альбома. Пара рассталась в том же 2002 году, и это активно обсуждали таблоиды — с такой же жадностью, как и все детали их романа.

Немало шума в медиа наделали новости о романе Бритни с вокалистом Limp Bizkit Фредом Дерстом и «лас-вегасская свадьба» с другом детства Джейсоном Александром в начале января 2004 года. На третьи сутки этот брак аннулировали: Спирс заявила, что не осознавала, что делает.

Тогда желтая пресса начала писать о ее проблемах с алкоголем и запрещенными веществами

Дальше — больше. Едва прошло полгода после истории в Лос-Анджелесе, как Спирс заявила, что снова выходит замуж: в июле 2004 года объявили о ее помолвке с рэпером и танцовщиком Кевином Федерлайном. К тому моменту пара встречалась три месяца. Рэпер бросил ради новой любви свою беременную подружку актрису Шар Джексон. Осенью 2004-го Бритни и Кевин поженились.

Реалити-шоу об отношениях пары Britney & Kevin: Chaotic. транслировалось по телевидению на канале UPN. 14 сентября 2005 года Спирс родила сына Шона Престона Федерлайна. Когда мальчику было всего пять месяцев, его фото на руках у матери, сидящей за рулем машины, обошли все таблоиды. Певицу обвиняли в пренебрежении родительскими обязанностями, но на этот раз происшествие не возымело серьезных последствий.

В мае 2006-го на телешоу Дэвида Леттермана Бритни призналась, что снова ждет ребенка. На восьмом месяце беременности она снялась обнаженной для обложки журнала Harper’s Bazaar, а 12 сентября родила второго сына, Джейдена Джеймса Федерлайна. Всю беременность звезда отрицала слухи о том, что ее брак разваливается, но уже в начале ноября, когда Джейдену не было и двух месяцев, Бритни подала на развод по причине «неразрешимых противоречий» в отношениях с мужем. Ей предстояли длительные судебные разбирательства по вопросу опеки над детьми.

«Ходила голой при детях»

Официально брак певицы и рэпера был расторгнут только летом 2007 года. Все эти месяцы проблемы Бритни с законом, а также алкоголем и запрещенными веществами росли, как снежный ком. Триггером стала смерть ее любимой тети: певица запила и угодила в реабилитационный центр, но вскоре сбежала оттуда. Она отправилась в парикмахерскую и демонстративно побрилась наголо, словно сбрасывая свой надоевший сценический образ пикантной блондинки. В конце зимы родственники снова отправили ее в рехаб — уже на месяц.

Весной 25-летняя мать двоих детей, младшему из которых еще не было и года, провела тур из шести концертов в разных городах США. Напряжение находило выход в срывах, о которых тут же стало известно правоохранительным органам: бывший муж Бритни только и ждал повода для получения опеки над сыновьями. Экс-охранник певицы рассказал, что она принимала запрещенные вещества, ходила голой при детях, пренебрегала их безопасностью. Промелькнули также несколько скандалов, связанных с агрессивным поведением Бритни в отношении настырных папарацци.

Наконец, проблемы достигли пика. В начале января 2008 года Спирс попала в больницу после того, как навестила сыновей по разрешению суда и отказалась добровольно передать их бывшему мужу. Детей отобрали полицейские, а в крови певицы обнаружили алкоголь и наркотики. Суд запретил поп-звезде видеться с сыновьями, а ее отец продюсер Джеймс Спирс подал в суд на установление опеки над дочерью.

Состояние Бритни стало сказываться на сборах ее концертов и продажах пластинок. Так, после выступления в австралийском Перте исполнительницу обвинили в том, что она поет под фонограмму. Однако, несмотря на это, Спирс продолжала держаться на плаву: журнал Billboard внес ее в пятерку самых высокооплачиваемых музыкантов 2009 года — по результатам продаж альбомов и доходов от концертов, то есть без учета рекламных контрактов и продажи очков и парфюма.

К этому моменту Джеймс Спирс уже добился в суде опеки над дочерью — и, как следствие, контроля за всеми ее активами

«Ему нравилось причинять вред собственной дочери»

Решение о назначении опеки Джеймса Спирса над Бритни суд принял в конце 2008 года. Отец контролировал ее образ жизни и финансы в течение 13 лет. Популярность певицы в 2010-е несколько ослабела в сравнении с ее оглушительным успехом первой половины 2000-х, но она продолжала выступать, записывать диски и ездить в турне — хотя и с перерывами на реабилитацию.

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Сыновья Бритни по решению суда жили с ее бывшим мужем. Начать свою личную жизнь сначала она не могла из-за постоянного контроля отца и непрерывных выступлений, перемежавшихся общением с психиатрами и приемом лекарств. В конце 2011-го бойфренд Бритни Спирс актер Джейсон Травик сделал ей предложение и преподнес помолвочное кольцо с трехкаратным бриллиантом, но через год пара разорвала помолвку. Так же бесславно закончились ее романы с адвокатом Дэвидом Лукадо и продюсером Чарли Эберсолом.

«Мне сказали, что под опекой я не могу выходить замуж и рожать: мне установили внутриматочную спираль. Я бы хотела ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка. Но моя так называемая команда не позволяет мне обратиться к врачу», — так уже в 2021 году Спирс объясняла свое положение в суде, где стремилась добиться снятия унизительной опеки.

Речь длилась около получаса. На стороне певицы, помимо адвокатов, были ее фанаты, объединившиеся в движение под тегом #FreeBritney.

Кроме ограничений брачного характера, Бритни не могла распоряжаться своим временем. 31 декабря 2017 года она выступила на финальном шоу тура Britney: Piece of Me, которое принесло более миллиона долларов (примерно 58 миллионов рублей по курсу того времени). Это был новый кассовый рекорд для одного шоу в Лас-Вегасе, превзошедший предыдущее достижение Дженнифер Лопес. Бритни требовался отдых, но отец и «команда» хотели еще больше денег.

В 2018 году ее принудили к участию в новом концертном шоу Piece of Me: Exclusive Limited Tour угрозами юридического преследования. По словам звезды, под опекой она даже не могла нанять юристов по собственному выбору. В итоге турне собрало 54 миллиона долларов и стало шестым в списке самых кассовых туров 2018 года. Продолжались и коммерческие контракты певицы: в том же году она выпустила уже 24-й по счету парфюм и стала амбассадором модного дома Kenzo.

Отец контролировал все аспекты жизни знаменитой дочери, чтобы продолжать зарабатывать на ее популярности. Его менеджеры угрожали Бритни ужесточением опеки, если она откажется от выступлений из-за переутомления. В сговоре с Джеймсом Спирсом был даже врач: когда Бритни заявила, что хочет отдохнуть, ей назначили препараты лития, которые вызывают тяжелые побочные эффекты.

Чтобы не усложнять свое положение, на протяжении всех лет опеки Бритни выпускала альбомы, выступала на концертах и «врала всему миру, что она счастлива». Певица заявила суду, что ее отец и менеджмент, а также все, кто содействовал опекунству над ней, должны сидеть в тюрьме, а сотрудники и артисты, которые с ней работали, не имеют права ни в чем ее обвинять, поскольку имели работу и доход благодаря ее славе.

В сентябре 2021 года Джеймс Спирс предложил дочери сделку — два миллиона долларов в обмен на отказ от опеки. Но общественное мнение уже было на стороне певицы, и она смогла отказаться от унизительного предложения. После этого суд ограничил, а потом и полностью отменил опеку над Бритни. Она вновь стала свободным человеком.

Дом за миллиард

Получив свободу и возможность распоряжаться своими деньгами, Бритни стала стремительно наверстывать упущенное за 13 лет опеки. В конце февраля 2022 года она подписала контракт на 15 миллионов долларов (примерно 1,2 миллиарда рублей) на свою книгу мемуаров, а в апреле объявила, что беременна от своего бойфренда, фитнес-тренера Сэма Асгари, который моложе ее на 12 лет. Беременность закончилась выкидышем, но тем не менее в июне Бритни и Сэм поженились.

$ 12 млн или 684 миллиона рублей — стоил особняк пары в калифорнийском городе Калабасас

Это был первый дом, выбранный певицей самостоятельно. Его площадь с террасой, семью спальнями и девятью ванными комнатами составляла более тысячи квадратных метров, а площадь прилегающего участка — 0,6 гектара. В особняке имелись домашний кинотеатр, винный погреб, бар и спортзал. На участке располагались гостевой дом, гараж, бассейн и спа-зона. Немаловажным фактором была близость особняка к месту проживания бывшего мужа и детей Бритни Спирс, с которыми она стремится наладить отношения.