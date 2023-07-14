Линдси Лохан опубликовала первые фото из новой детской комнаты
Американская актриса Линдси Лохан опубликовала серию фотографий со съемки новой детской комнаты.
Снимками она поделилась в социальных сетях.
В кадре звезда фильмов 2000-х позировала в вечернем белом платье, которое подчеркнуло округлившийся живот. Актрисе сделали укладку с "голливудскими" локонами и легкий макияж.
Линдси Лохан закончила ремонт в новой детской в скандинавском стиле. Разработкой проекта занималось дизайн-агентство. Стены расписали вручную, положили мягкие ковры и мебель из светлого дерева.
"Так рада показать вам свою детскую и коллекцию, которую я разработала вместе с брендом. Все вдохновлено пляжем, умиротворением и игрой. При создании детской мечты использовали мебель, сделанную вручную", — написала актриса в блоге.
Теперь все желающие могут купить коллекцию кроваток, шкафов, столиков, дизайном которых занималась Линдси Лохан.
Уже через несколько недель Линдси Лохан впервые станет матерью. Она ждет ребенка от своего супруга — финансиста Бадера Шаммаса. У Линдси и ее мужа будет мальчик. В 2014 году Линдси Лохан переехала в Дубай. В 2019 году она познакомилась с будущем мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом. 2 июля 2022 года звезда объявила о том, что вышла замуж.