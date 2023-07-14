Линдси Лохан опубликовала первые фото из новой детской комнаты

"Так рада показать вам свою детскую и коллекцию, которую я разработала вместе с брендом. Все вдохновлено пляжем, умиротворением и игрой. При создании детской мечты использовали мебель, сделанную вручную", — написала актриса в блоге.

Уже через несколько недель Линдси Лохан впервые станет матерью. Она ждет ребенка от своего супруга — финансиста Бадера Шаммаса. У Линдси и ее мужа будет мальчик. В 2014 году Линдси Лохан переехала в Дубай. В 2019 году она познакомилась с будущем мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом. 2 июля 2022 года звезда объявила о том, что вышла замуж.