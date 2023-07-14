Топурия рассказала о преследовании назойливого поклонника

13 лет назад певица Кэти Топурия потеряла отца. Андро Ираклиевич скончался в тюрьме, и для артистки это стало огромной трагедией. В YouTube-шоу «50 вопросов» исполнительница рассказала о круге общения родителя.

По ее словам, друзья отца из криминального мира сейчас не опекают ее. Хотя было время, когда они ее оберегали. Артистка вспоминала о своем визите в Грузию, где она столкнулась с настойчивым поклонником.

Она отметила, что он постоянно следовал за ней, что вызывало у нее страх, особенно в небольшом городе Тбилиси. Однако папины друзья встретились с ним, провели разговор и выяснили его личность и намерения. В результате они пришли к выводу, что он был нормальным и безобидным человеком.