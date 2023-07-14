Ермолаева из "Дома-2" сыграла свадьбу за 15 млн рублей

На свадьбе, организованной в честь Дня семьи, любви и верности, знаменитости Нелли Ермолаева и Алексей Смагажевский произнесли клятвы друг перед другом и теперь являются мужем и женой. В беседе со "Стархит" он рассказал о церемонии.

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Свадебное торжество прошло в роскошном отеле с видом на Красную площадь, а Нелли сменила несколько нарядов общей стоимостью в несколько миллионов рублей. Праздничное событие было организовано с участием известных гостей, таких как Филипп Киркоров и другие знаменитости. В беседе с журналистами, Алексей выразил свою радость и счастлив, что стал мужем Нелли.

Пара обозначила свое понимание семейной жизни как партнерство, где принимаются решения совместно и с уважением друг к другу. Алексей также отметил, что Нелли является самодостаточной и независимой женщиной. В планах пары - дети, и они выразили желание иметь большую семью.

На вопрос о затратах на свадьбу, Алексей сообщил, что они составили около 15 миллионов рублей. Он также подчеркнул, что в Нелли привлекает ее красота, разумность и жизненная позиция.

Относительно бывших мужей Нелли, Алексей заявил о дружеских отношениях с Кириллом Андреевым, отцом ребенка Нелли. Они часто общаются и встречаются, и Алексей подчеркнул их взаимное уважение и обсуждение вопросов, связанных с воспитанием детей.