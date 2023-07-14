Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов
Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
37-летняя знаменитость поделилась новыми фото с отдыха, на которых она запечатлена позирующей в бикини на завязках черного цвета. На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала подтянутое тело.
Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 82 тысяч лайков.
«Боже, что за тело!», «Ирина как картинка», «Богиня!», «Она не стареет. Просто огонь тело!», «Профессиональная модель, которая умеет позировать даже на любительских фото», — высказывались они.