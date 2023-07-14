Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

37-летняя знаменитость поделилась новыми фото с отдыха, на которых она запечатлена позирующей в бикини на завязках черного цвета. На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала подтянутое тело.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 82 тысяч лайков.