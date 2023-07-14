Тодоренко трогательно обратилась к сыну в важный день

Регина Тодоренко – любящая жена и заботливая мама. В браке с Владом Топаловым у теледивы родились сыновья – Майкл и Мирослав. Звезда шоу «Орел и решка» ответственно подошла к материнству. Она уделяет много времени воспитанию отпрысков: всячески развивает, берет с собой в путешествия.

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Накануне младшему сыну звезды исполнился один год. По этому случаю Тодоренко закатила вечеринку, собрав самых близких и родных людей. Счастливые родители украсили помещение воздушными шарами и заказали торт. В качестве праздничного наряда Регина выбрала облегающее светлое платье на бретельках. Оно безупречно подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости.

Молодая мама трогательно обратилась к наследнику в важный день. По ее словам, она ведет ежедневник, куда записывает достижения и умения отпрыска. Тодоренко умиляется каждым действием малыша, от его забавных выходок у женщины трепещет сердце. «Мы любим тебя», – подытожила звезда.