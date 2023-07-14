Кети Топурия рассказала о неудачной пластике носа

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась своим опытом неудачного проведения ринопластики. В интервью блогеру Карену Адамяну певица рассказала, что обратилась к хирургу из-за травмы, которую получила, когда ей бросили конфету в нос. Топурия почувствовала, как «искры» вылетели из глаз, и после этого у нее начало отекать и появилась горбинка на носу.

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Она надеялась, что проблема рассосется со временем, но ничего не изменилось, поэтому она решила пройти операцию по коррекции носовой перегородки. Однако результат не оправдал ее ожиданий, так как кончик носа начал опускаться.