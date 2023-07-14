Хирург определила пластические операции Лады Дэнс по ее фото

Российская певица Лада Дэнс отличается яркой и выразительной внешностью. Сложно поверить, что исполнительнице в этом году исполнится 57 лет. Пластический хирург Мария Ситникова рассказала изданию «Страсти», как Лада добилась такой внешности.

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Специалист отметила хорошую генетику артистки. Однако она все же могла прибегнуть к хирургическому вмешательству. Так, сравнив старые и новые снимки певицы, Ситникова заметила изменения в ее внешнем виде.

Брови артистки стали более приподнятыми, скулы также имеют более четкий вид, чем на старых снимках, овал лица стал более подтянутым. Судя по этим признакам, специалист сделала вывод, что Дэнс сделала броулифтинг.

«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз. Следы от операции прячутся в зоне волосистой части головы и не видны обывателю, поэтому многие смело уверяют в естественности своей красоты», — объяснила эксперт.

Также хирург отметила, что на новых фотографиях звезды отсутствую мешки и синяки под глазами. Это наводит на мысль о перенесенной круговой блефаропластике.

«Это операция, в ходе которой удаляются избытки кожи верхних и нижних век, а также жировые грыжи, формирующие мешки под глазами. Блефаропластику нередко совмещают с броулифтингом», — рассказала Ситникова.