Почему увеличение губ может разрушить жизнь дочке Даны Борисовой

Известная телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери увеличить губы. Также звездная мама признавалась, что совсем не против в будущем помочь дочке и с ринопластикой. Как такие изменения во внешности в столь юном возрасте могут повлиять на психику ребенка, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

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По мнению специалиста, подобные вмешательства во внешность девочки способны сильно навредить ей в будущем.

— Это может сломать ей жизнь. Она не сможет принять себя, ей придется играть роль. Многие считают, что операция сделает человека более уверенным в себе, но на самом деле самооценка падает и растет зависимость от различных манипуляций с лицом, — предупредила Наумова.

Важно, чтобы родители не писали разрешения на косметологические процедуры и пластические операции для детей, а поддерживали, восхищались их внешностью и помогали принять себя такими, какие они есть, подчеркнула психолог.

— Во взрослом возрасте каждый сам решит, нужно ли ему менять внешность. Но если в детском и подростковом возрасте родители закладывают в него, что он прекрасен и уникален, то человек любит себя и не хочет ничего менять. Такие люди становятся более успешными, потому что окружающие видят эту уверенность, любовь и уважение к себе. В детском возрасте операции ни к чему, — отметила специалист.

Она объяснила, что в подростковом возрасте у детей часто возникают сомнения, насколько они привлекательны и соответствуют так называемому идеалу красоты.

— Как правило, они берут за основу не разнообразие, а именно эталоны. Подростки собираются подходить под них. В более осознанном возрасте дети понимают, что красота — это не значит, быть одинаковым. И насколько важно иметь какую-то индивидуальность и отличие. Большинство девушек, которые делают пластические операции, становятся похожи друг на друга и теряют свою индивидуальность, — отметила Наумова.