Как выглядит младший сын Харрисона Форда

Звезда фильмов "Звездные войны" и "Индиана Джонс" Харрисон Форд был трижды женат, а еще у знаменитого актера пятеро детей. Старшему из них, Бену Форду, 55 лет, младшему — 22 года.

Как выглядит последний ребенок 81-летнего Харрисона Форда и чем он занимается? Рассказываем в материале "Рамблера".

Младшего сына знаменитости зовут Лиам Форд. Но Лиам — единственный не родной ребенок актера, а усыновленный. В 2010 году Харрисон Форд женился на актрисе Калисте Флокхарт. В 2001 году, за год до их встречи на церемонии вручения премии "Золотой глобус", она усыновила приемного ребенка.

Пара вместе воспитывала маленького Лиама. Впоследствии, после их бракосочетания, актер, как Флокхарт, стал его официальным родителем, а Лиам взял фамилию небиологического отца.

Про Лиама Форда известно немногое, в отличие от других детей голливудской звезды. В этом году 22-летний молодой человек окончил престижный колледж Амхерст. Это частное учебное заведение в штате Массачусетс, в котором обучают гуманитарным наукам. Согласно рейтингу газеты Washington Monthly, оно находится на четвертом месте среди лучших колледжей свободных искусств страны.

"Актер из меня получился лучше, чем муж и отец. Слишком часто я оставлял семью, уезжая на заработки", - говорил в одном из своих старых интервью Харрисон Форд.

Однако актер нашел время, чтобы поддержать наследника и приехать на его выпускной в Западный Массачусетс вместе с супругой.