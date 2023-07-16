Карина Кросс рассказала о прыжке с парашютом

Блогер и певица Карина Кросс заявила на VK Fest, что прыжок с парашютом должен совершить каждый человек. Видео с ее ответом публикует Telegram-канал «А теперь внимание!».
«Это небезопасно, но мне сказали, что хотя бы один раз в жизни ты должна прыгнуть с парашютом. И я это сделала. Непередаваемые ощущения. Я потом еще прыгнула с резинкой в пропасть. Считаю, что это чувство полета надо испытать хотя бы раз в жизни», — призналась блогер.
Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) стала популярным блогером в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), благодаря юмористическим скетчам. Девушка также окончила театральный институт, поэтому ее можно увидеть в ряде сериалов — «Универ» и «Интерны». Помимо этого, Кросс развивает свою певческую карьеру — она выпустила порядка пяти сольных композиций.
В апреле 2023 года Кросс призналась в тяжелом разводе с блогером Женей Ершовым. Точную причину развода она раскрывать не стала.
«Пыталась ему помочь, но ничего не поменялось, человек сделал свой выбор», — намекнула девушка.