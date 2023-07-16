Карина Кросс рассказала о прыжке с парашютом

«Это небезопасно, но мне сказали, что хотя бы один раз в жизни ты должна прыгнуть с парашютом. И я это сделала. Непередаваемые ощущения. Я потом еще прыгнула с резинкой в пропасть. Считаю, что это чувство полета надо испытать хотя бы раз в жизни», — призналась блогер.