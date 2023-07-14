Ирина Шейк поделилась откровенными фото из Марокко: поклонники очарованы

Похоже, Ирина Шейк решила сыскать милости у фанатов после нескольких провальных выходов в свет. Чтобы не промахнуться с образом, супермодель выбрала самый действенный метод —откровенные фото. На свежих снимках из Марокко она похвасталась идеальной фигурой в черном купальнике.

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Уж не знаем, чья это заслуга — верблюда на одной из публикаций или самой Ирины, — но лед в сердцах поклонников начал таять. В один голос они заявили: «Ира, ты красотка!»

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Мы с фолловерами девушки согласны: от фотографий становится жарко и вдали от испепеляющего африканского солнца. Однако признаем, что на россиянке удачно смотрится даже марокканская мешковатая одежда и полное отсутствие макияжа. За такое умение выглядеть обворожительно в любых нарядах или вообще без них Шейк точно заслуживает прощения за свои небольшие модные прегрешения.

Напомним, что ранее подписчики модели по полной разнесли ее за нелепый костюм на Каннском кинофестивале. Даже оголенный пресс не спас ситуацию: кроп-топ и юбка макси слишком напомнили выходы Джулии Фокс.