Кети Топурия рассказала о неудачной пластической операции

Певица Кети Топурия рассказала в интервью о перенесенной пластике. Солистка группы «А-Студио» призналась, что сделала операцию, чтобы исправить деформацию носа. У нее сломался нос после того, как двоюродный брат бросил в нее замерзший шоколадный батончик. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Долгое время Топурия жила с горбинкой, но у нее возникли проблемы с дыханием, поэтому пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Позже выяснилось, что операцию ей сделали неудачно.

«Я посмотрела на себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается», – поделилась певица.