Кети Топурия рассказала о неудачной пластической операции
Певица Кети Топурия рассказала в интервью о перенесенной пластике. Солистка группы «А-Студио» призналась, что сделала операцию, чтобы исправить деформацию носа. У нее сломался нос после того, как двоюродный брат бросил в нее замерзший шоколадный батончик. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Долгое время Топурия жила с горбинкой, но у нее возникли проблемы с дыханием, поэтому пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Позже выяснилось, что операцию ей сделали неудачно.
«Я посмотрела на себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается», – поделилась певица.
Поэтому лечь под нож хирурга Кети Топурии пришлось еще раз. Второй раз операция получилась успешнее. Топурия не осуждает людей, которые пользуются услугами пластической хирургии, но считает: все должно быть в меру. Солистка группы «А-Студио» не понимает тех, кто превращает себя в надувных кукол.