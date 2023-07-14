Певица Нюша купила нижнее белье за полмиллиона рублей

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, раскрыла в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG стоимость своего самого дорогого нижнего белья.

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Нюша призналась, что купила комплект нижнего белья за 500 тысяч рублей. Нюша родилась в семье музыкантов. Ее отец Владимир Шурочкин выступал в коллективе "Ласковый май", а мать Ирина в юности пела в рок-группе. В пять лет Шурочкина попала на студию, где вместе с отцом записала "Песенку большой медведицы".

С 11 лет артистка начала выступать на сцене, а также гастролировать в России и Германии. В 2007 году Нюша победила в шоу "СТС зажигает суперзвезду". В 2008-м она заняла седьмое место на международном конкурсе "Новая волна". В 2009-м артистка выпустила первый сингл "Вою на Луну", который стал радиохитом года.