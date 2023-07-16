Анна Семенович рассказала об уходе близкого человека

В своих социальных сетях Анна Семенович рассказала о потере, которую можно назвать личной. Ушел из жизни ее концертный директор Владимир Цапир.

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С ним артистка бок о бок прошла почти два десятка лет и бесчисленное количество выступлений и гастролей. Без сомнений, они успели стать друг для друга близкими людьми.

"Спасибо вам за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность. За время, которое мы были рядом", – обратилась Анна Семенович к ушедшему товарищу.

Певица добавила, что ей предстоит впервые отправиться на гастроли без Владимира Цапира. И, собирая чемодан, она не может сдержать слез. Анна Семенович решила, что свое выступление посвятит именно ему.