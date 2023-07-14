Популярная актриса прошла по улице в трусах

Популярная актриса и звезда американского реалити-шоу «Правила Вандерпамп» Лала Кент прошла по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

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На размещенных кадрах 32-летняя женщина предстала в прозрачном черном комбинезоне с леопардовым принтом, сквозь который просвечивали черные стринги. При этом поверх наряда артистка надела цветной корсет без бретелей.

Свой образ звезда дополнила сетчатыми лодочками, сумкой на длинном ремешке и серьгами. Кроме того, Кент собрала волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках.