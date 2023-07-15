Звезда «Закрытой Школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж

20-летняя актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Луиза Габриэла Бровина сообщила о смене своего семейного статуса. Подробностями с поклонниками она поделилась на своей странице в социальной сети.

© Кадр из сериала "Ищейка-3"

Артистка поделилась кадрами, которые были сделаны во время своей свадебной фотосессии. Девушка предстала перед поклонниками в коротком атласном платье по фигуре, которое открывает ее спину. Жених актрисы, музыкант Никита Макаров, который более известен под псевдонимом Sintilinti, не изменяя традициям появился в ЗАГСе в костюме и белой рубашке.

runews24.ru

В подписи к фотографии Луиза Габриэла отметила, что она и ее возлюбленный теперь официально муж и жена, а также призналась ему в любви.