Звезда «Закрытой Школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж
20-летняя актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Луиза Габриэла Бровина сообщила о смене своего семейного статуса. Подробностями с поклонниками она поделилась на своей странице в социальной сети.
Артистка поделилась кадрами, которые были сделаны во время своей свадебной фотосессии. Девушка предстала перед поклонниками в коротком атласном платье по фигуре, которое открывает ее спину. Жених актрисы, музыкант Никита Макаров, который более известен под псевдонимом Sintilinti, не изменяя традициям появился в ЗАГСе в костюме и белой рубашке.
runews24.ru
В подписи к фотографии Луиза Габриэла отметила, что она и ее возлюбленный теперь официально муж и жена, а также призналась ему в любви.
Напомним, возлюбленные познакомились на съемках полтора года назад.
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