Звезда «Секса в большом городе» рассказала, почему никогда не выйдет замуж

Звезда «Секса в большом городе» и «И просто так» Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту Йорк, признается, что никогда не грезила о замужестве.

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Она никогда не хотела обременять себя браком, что сильно отличает Кристин от ее героини.

«Я не замужем. Я никогда не была замужем», – говорит актриса во время подкаста «Best Friend Energy».

«Я скажу так, что это никогда не было моей целью», – отметила Дэвис.

Однако как же ей удалось так правдоподобно играть роль девушки, которая каждую минуту думала о замужестве и мечтала о детях.

«Это потребовало некоторого актерского мастерства, скажу я вам. Я просто думала: «Как же мне это сделать, чтобы это было правдоподобно и реально?», – говорит Кристин.

В конце концов, Шарлотта Йорк добилась своей цели. Она вышла замуж и стала мамой двоих дочерей. Дэвис же все-таки смирилась с характером своей героини и получала удовольствие от съемочного процесса.

«Я не очень люблю свадьбы, но, знаете, Шарлотте это нравилось, поэтому и мне понравилось. Я перемерила, наверное, 35 платьев от Vera Wang», – смеётся актриса, вспоминая съемки.