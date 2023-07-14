Звезда «Секса в большом городе» рассказала, почему никогда не выйдет замуж
Звезда «Секса в большом городе» и «И просто так» Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту Йорк, признается, что никогда не грезила о замужестве.
Она никогда не хотела обременять себя браком, что сильно отличает Кристин от ее героини.
«Я не замужем. Я никогда не была замужем», – говорит актриса во время подкаста «Best Friend Energy».
«Я скажу так, что это никогда не было моей целью», – отметила Дэвис.
Однако как же ей удалось так правдоподобно играть роль девушки, которая каждую минуту думала о замужестве и мечтала о детях.
«Это потребовало некоторого актерского мастерства, скажу я вам. Я просто думала: «Как же мне это сделать, чтобы это было правдоподобно и реально?», – говорит Кристин.
В конце концов, Шарлотта Йорк добилась своей цели. Она вышла замуж и стала мамой двоих дочерей. Дэвис же все-таки смирилась с характером своей героини и получала удовольствие от съемочного процесса.
«Я не очень люблю свадьбы, но, знаете, Шарлотте это нравилось, поэтому и мне понравилось. Я перемерила, наверное, 35 платьев от Vera Wang», – смеётся актриса, вспоминая съемки.
У Кристин Дэвис даже есть фотографии в свадебных платьев. Шарлотта Йорк выбрала красивое пышное платье, которое, как признается Кристин, никогда бы сама не решилась надеть. Несмотря на то, что Кристин Дэвис ни разу не была ни в официальном, ни в гражданском браке, все же есть некоторые сходства с ее героиней Шарлоттой. Актриса исполнила свою давнюю мечту о материнстве, удочерив девочку Джемму Роуз и усыновила мальчика. Имя сына актрисы неизвестно. Фото: социальные сети.