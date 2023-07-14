Надежда Ангарская о материнстве в 40 лет

В начале мая Надежда Ангарская стала мамой во второй раз. Актриса родила сына. Надежда считает, что достаточно поздно обзавелась потомством. Первенец появился на свет, когда Ангарской было 32 года. В 40 лет Надежда родила второго ребёнка.

Нередко позднее материнство порицается обществом. Однако актриса не обращает внимание на то, что говорят окружающие. Она счастлива и наслаждается материнством. Хотя, когда родила малыша, то задумалась о том, что когда сыну исполнится 20 лет, ей на тот момент будет 60. Но в то же время, Надежда не считает себя старородящей и чувствует прилив сил. И на двух детях она не собирается останавливаться.

«Передайте всем знающим людям, что я рожу еще после 40-ка. Иду с коляской и думаю: «Когда прохожие на меня смотрят, думают: это бабушка или мать?». Но меня это не тревожит, а радует сам факт, что в 40 лет могу рожать. Если у меня получится так и дальше, буду это делать с удовольствием. У меня сейчас больше сил, чем в 25 лет, я выгляжу лучше, чем в 25», – отметила знаменитость.

Стоит отметить, что в прошлом врачи поставили Ангарской диагноз – бесплодие. Надежда очень переживала из-за того, что не сможет стать мамой, но опускать руки не собиралась. Медики посоветовали актрисе сбросить лишние килограммы. Она взяла волю в кулак, начала заниматься с персональным тренером и придерживалась специальной диеты.

В скором времени женщина забеременела. Но и тогда ей пришлось столкнуться с трудностями. Во время первой беременности у малыша обнаружили синдром Дауна. Надежда Ангарская была убита горем и не могла поверить в то, что ей сказал врач-узист.