Дочь Антонио Бандераса продемонстрировала отличную фигуру

Союз Антонио Бандераса и Мелани Гриффит можно было считать одним из самых крепких. Однако спустя 18 лет брака актриса подала на развод. Расстались супруги на хорошей ноте и остались в дружеских отношениях.

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В браке у Антонио и Мелани родилась Стелла, которая для испанского актёра стала единственной наследницей. Бандерас души не чает в дочке. Нередко девушка появляется на светских мероприятиях с родителями, которыми она очень гордится.

Стелла не хочет связывать свою жизнь с кино, не любит публичную жизнь, отвергает деловые предложения от рекламных агентов и не дает интервью.

Стеллу нельзя назвать активным пользователем социальных сетей, ведь личную жизнь она насколько это возможно, старается держать подальше от посторонних глаз. Но на днях 26-летняя дочь Антонио Бандераса опубликовала пикантные снимки.

Девушка предстала в черном бикини.

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«Такая красивая», «Отпадная фигура», «Самое лучшее взяла от родителей», – пишут фолловеры под публикацией.

Кстати, 2 года назад Стелла Бандерас подала документы на отказ от фамилии матери. Девушка решила сократить имя до Стеллы дель Кармен Бандерас. Хотя раньше носила двойную фамилию – Бандерас Гриффит.

«Отказ от фамилии будет соответствовать моему обычному применению», – заявила Стелла.