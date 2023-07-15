Юлия Высоцкая показала ноги от ушей

49-летняя Юлия Высоцкая находится в прекрасной форме. По ее словам, оставаться молодой и красивой ей помогает интервальное голодание. Она может на протяжении недели ничего не есть, но продолжать вести активный образ жизни.

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Ведущая передачи «Едим дома!» все время говорит, что категорически против любых диет и ограничений. Однако Юлия честно признается, что не сможет принять себя с лишними складками на животе.

Женщина в мае перенесла чувствительный удар по репутации. Тогда пользователи Сети начали распространять фрагменты старых выпусков кулинарной передачи. На них у телеведущей не получалось приготовить еду по выбранным рецептам. Зрители обратили особенное внимание на подгоревшие блюда, жидкие сырники и черные вяленые помидоры. Высоцкая испытала сильный стресс из-за издевательств и улетела из России.

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Вернувшись в страну через три недели, Юлия доказала, что «не намерена сдаваться». Она вновь приступила к съемкам своей программы. Некоторые считают, что именно это стало одной из причин ещё большего похудения звезды. Однако уже сама Юлия говорит о другом, она практикует экадаши — кратковременное сухое голодание два раза в месяц на 11-й день восходящей и нисходящей луны.

«Такая практика логична. Функционирование женского организма напрямую зависит от лунных циклов: мы на них реагируем, задерживая и отпуская воду. Два раза в год практикую более длительное голодание, когда могу не есть вообще. Это может быть 9 дней, иногда выдерживаю 4, максимальный срок был — 21 день», — рассказывала Юлия.