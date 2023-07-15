Юлия Высоцкая показала ноги от ушей
49-летняя Юлия Высоцкая находится в прекрасной форме. По ее словам, оставаться молодой и красивой ей помогает интервальное голодание. Она может на протяжении недели ничего не есть, но продолжать вести активный образ жизни.
Ведущая передачи «Едим дома!» все время говорит, что категорически против любых диет и ограничений. Однако Юлия честно признается, что не сможет принять себя с лишними складками на животе.
Женщина в мае перенесла чувствительный удар по репутации. Тогда пользователи Сети начали распространять фрагменты старых выпусков кулинарной передачи. На них у телеведущей не получалось приготовить еду по выбранным рецептам. Зрители обратили особенное внимание на подгоревшие блюда, жидкие сырники и черные вяленые помидоры. Высоцкая испытала сильный стресс из-за издевательств и улетела из России.
Вернувшись в страну через три недели, Юлия доказала, что «не намерена сдаваться». Она вновь приступила к съемкам своей программы. Некоторые считают, что именно это стало одной из причин ещё большего похудения звезды. Однако уже сама Юлия говорит о другом, она практикует экадаши — кратковременное сухое голодание два раза в месяц на 11-й день восходящей и нисходящей луны.
«Такая практика логична. Функционирование женского организма напрямую зависит от лунных циклов: мы на них реагируем, задерживая и отпуская воду. Два раза в год практикую более длительное голодание, когда могу не есть вообще. Это может быть 9 дней, иногда выдерживаю 4, максимальный срок был — 21 день», — рассказывала Юлия.
Но, несмотря на негатив в социальных сетях актрисы, многие зрители поддерживают звезду и восхищаются ей в комментариях: «На вас что не надень – всё красиво», «Юлия, вы само изящество, грациозность и красота», «Как можно быть такой стройной? Рецепт». Сейчас Высоцкая на гастролях в Санкт-Петербурге.