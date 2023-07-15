Яна Троянова рассказала о причине разрыва с Василием Сигаревым
Яна Троянова и Василий Сигарев были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, проживая вместе более десяти лет. Однако в 2020 году они решили разойтись.
Василий Сигарев объяснил разрыв простым охлаждением чувств и тем, что Яна перестала любить его как мужчину. Однако, по словам актрисы, настоящая причина проблем в отношениях была гораздо глубже.
Яна открыто рассказала, что она и Вася были "пьющей парой", и для нее трезвость означала жертвовать отношениями с Василием. Она поняла, что они уже не находятся на одной волне и выбрала себя.
Несмотря на это, разрыв прошел на мирной ноте. Яна подчеркнула, что они продолжают поддерживать общение и даже новые партнеры не смогут разорвать их связь. Они разговаривали и прощались до утра и считают себя хорошими друзьями. Яна отметила, что любовь не проходит, а меняет форму, и она поняла, что нужно выбирать себя, чтобы не погибнуть.