Яна Троянова рассказала о причине разрыва с Василием Сигаревым

Яна Троянова и Василий Сигарев были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, проживая вместе более десяти лет. Однако в 2020 году они решили разойтись.

© Кадр из сериала "Ольга"

Василий Сигарев объяснил разрыв простым охлаждением чувств и тем, что Яна перестала любить его как мужчину. Однако, по словам актрисы, настоящая причина проблем в отношениях была гораздо глубже.

Яна открыто рассказала, что она и Вася были "пьющей парой", и для нее трезвость означала жертвовать отношениями с Василием. Она поняла, что они уже не находятся на одной волне и выбрала себя.