Сати Казанова предсказывает будущее человечества

Сати Казанова, известная российская артистка, переживает за будущее нашей планеты и высказывает свои опасения относительно пренебрежительного отношения людей к природе.

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Вместо продолжения карьеры в шоу-бизнесе, она решила отдаться духовным поискам и теперь поет мантры, а также общается с индийскими гуру. Сейчас Сати готова поделиться своими знаниями и предупредить о возможных трагических последствиях нерасчетливого поведения человечества, которые, однако, не наступят в ближайшем будущем.

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Певица опирается на пуранические писания, веря в их мудрость, так как они были написаны тысячелетия назад. Она отмечает, что мы находимся в сейчас в Железном веке, веке разрушения и раздора.

По словам Сати, прожитые пять тысяч лет всего лишь начало, и остается еще более четыреста тысяч лет. Она предсказывает полное разрушение и исчезновение человечества на фоне разрушений, которые мы сами будем создавать. Артистка убеждена в необходимости заботиться о нашей планете и призывает не пренебрегать молитвой и уходом за ней.

Сати Казанова подчеркивает, что природа несмотря на свою терпимость, может в любой момент лишить нас возможности жить на Земле через катаклизмы. Она также отмечает, что хотя уроны, которые мы причиняем природе, являются страшными, она всегда имеет способность восстановиться в течение нескольких десятков лет после того, как мы будем убраны с нее. Певица считает, что сохранение природы и молитва могут спасти человечество от трагической участи, а забота о душе должна быть важнее, чем физическое существование человека.