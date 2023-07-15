Тарасов рассказал о срочной госпитализации Костенко

Дмитрий Тарасов рассказал о срочной госпитализации Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов сумел сделать карьеру в соцсетях не хуже, чем на футбольном поле. А все потому, что почти ничего не скрывает от подписчиков и с радостью делится счастливыми и не очень моментами своей личной жизни.
Так, вчера он признался фолловерам, что его супруга Анастасия Костенко не ночевала дома.
«У нас кое-что случилось. Вчера любимую забрали в больницу», — написал футболист в своем блоге.
«Мама заболела и уехала в больницу, она будет там три дня» — пояснила старшая дочь супругов, пятилетняя Милана.
Однако уже в следующей сторис выяснилось, что серьезных поводов для волнения нет.
Модель рассказала, что попала в больницу с пищевым отравлением и, если все будет хорошо, совсем скоро поклонники снова увидят ее в кругу семьи.
Конечно, не обошлось без мудрых советов от младшего поколения: Милана напомнила маме, что перед тем как съесть продукт, надо обязательно его понюхать.
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