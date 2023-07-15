Фанаты не узнали актрису Эмили Блант

Похоже, еще одна голливудская красавица пала жертвой ботокса. На протяжении всего пресс-тура в поддержку «Оппенгеймера» Эмили Блант радовала фотографов яркими модными выходами, однако внимание поклонников было приковано к лицу 40-летней актрисы.

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Многие даже не смогли узнать звезду культовой комедии «Дьявол носит Prada» — так сильно она изменилась.

«Мне кажется или Эмили Блант выглядит совсем по-другому?», «Эмили Блант сделала какую-то операцию? Она вообще на себя не похожа...» — как один задаются вопросом фанаты в Твиттере.

Скептически настроенные поклонники актрисы решили, что виной всему ботокс. А один пользователь Сети даже сравнил ее с другой звездой, которую часто критикуют за злоупотребление пластическими операциями и «уколами красоты». «Меня беспокоит, как выглядит Эмили Блант с филлерами, которые она сделала. Теперь она похожа на Мадонну», — гласит самый популярный комментарий.

Впрочем, сама актриса всегда утверждала, что она любительница натуральной красоты: «Мне нравится, что каждая морщина на человеческом лице несет в себе историю и является результатом опыта, — рассказывала она изданию Women & Home в 2019 году. — В Голливуде люди задыхаются от пластической хирургии, но стремление к бесстрастному совершенству — это не то, что я когда-либо считала красивым или пыталась достичь сама. Я верю в заботу о коже и общем здоровье, но женщины, которые тратят слишком много времени на то, чтобы выглядеть идеально, теряют часть своего волшебства».