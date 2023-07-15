Инстасамка сыграла секретную свадьбу с Moneyken

Не секрет, что Инстасамка уже долгое время встречается с Олегом, более известным под псевдонимом Moneyken. Парень пишет треки и занимается продюсированием.

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Парочка достаточно часто намекала поклонникам, что они собираются сыграть свадьбу. Однако никто не знал, произошло ли радостное событие в их жизни или нет.

На днях Инстасамка призналась, что все-таки вышла замуж за Олега. О торжестве возлюбленные решили никому не говорить. На церемонии присутствовала только семья и самые близкие люди. Никто не снимал происходящее.

«Освещать не посчитала нужным. Сразу же практически после предложения все произошло», — призналась она.

Правда, сейчас молодые люди считают, что нужно все-таки устроить пышное торжество. Это не только повод повеселиться, но и привлечет внимание к их персонам. Инстасамка и Олег собираются также хорошо заработать на своей вечеринке. Они ходят привлечь к мероприятию рекламодателей и устроить что-то хайповое (как и бывает обычно в стиле Инстасамки).

«Я планирую сыграть в августе-сентябре в Москве», – заключила девушка.