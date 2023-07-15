Актрису Дженнифер Флавин сняли в купальнике на Сардинии

Жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин отдыхает вместе с мужем на Сардинии. Об этом сообщает PageSix и приводит соответствующие фотографии папарацци.

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Пара наслаждается совместным отдыхом в Италии. В один из дней путешествия во время вечеринки в бассейне их засняли журналисты. 54-летняя Дженнифер Флавин позировала в голубом бикини. За талию ее обнимал муж Сильвестр Сталлоне.

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.

Журналисты предположили, что супруги хотели развестись из-за ротвейлера по кличке Дуайт, заводить которого модель отказывалась, однако Сталлоне опроверг этот слух. Он объяснил, что они пошли "в разных направлениях", а также подчеркнул, что не расходовал их общие сбережения.