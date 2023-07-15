Ковальчук захотела еще одного ребенка после родов

Певица Юлия Ковальчук рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что изначально собиралась на плановое УЗИ, а не на роды.

© Газета.Ru

По словам Ковальчук, интуиция ей подсказывала, что у нее начнутся схватки, поэтому она захватила с собой сумку в роддом. В итоге схватки произошли прямо во время УЗИ.

"После часовой прогулочки и обеда они стали более регулярными, мы поняли - остаюсь", - поделилась звезда.

Ковальчук призналась, что не испытывала страх и сомнения во время родов, так как с ней рядом был муж Алексей Чумаков и проверенная годами команда акушерок. По словам певицы, у нее принимала вторые роды тот же врач, что и в первый раз.

Ковальчук отметила, что ее дочь появилась на свет в комфортной и домашней обстановке. Ее палата была оснащена автоматическими шторами блэкаут, свечами, маслами, а также зоной отдыха с кухней.

"Вот в такой совершенно расслабленной обстановке под музыку и с Божьей помощью, я дала жизнь маленькой принцессе. И честно признаюсь, после таких родов, хочется возвращаться и рожать снова и снова", - заявила артистка.