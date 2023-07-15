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Певица Маргарита Суханкина заявила, что у нее начали выпадать волосы после коронавируса

Певица Маргарита Суханкина призналась в беседе с mk.ru, что у нее начали очень сильно выпадать волосы после коронавируса.

Суханкина рассказала, как начала терять волосы
© Газета.Ru

Суханкина заявила, что это распространенное явление у людей, переболевших COVID-19. Артистка начала бороться с выпадением. Ее мастер предложила звезде коротко постричься, чтобы волосы росли лучше.

"Врачи тоже сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила", - поделилась певица.

Суханкина отметила, что ей нравится, как она сейчас выглядит.

"Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее", - заявила артистка.

Суханкина переболела коронавирусной инфекцией в 2021 году. Артистка рассказывала, что тяжело переживала болезнь. Более того, из-за COVID-19 она потеряла родителей. Маргарита Суханкина стала известна после участия в группе "Мираж".

Она несколько раз уходила и возвращалась в коллектив. В 2016-м артистка окончательно покинула группу. В апреле 2023 года Суханкина рассказала об отношениях с возлюбленным, которого скрывает. Артист призналась, что живет вместе с партнером уже пять лет. Она похвасталась, что ее возлюбленный - инженер с высшим образованием.

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