Суханкина рассказала, как начала терять волосы

Певица Маргарита Суханкина призналась в беседе с mk.ru, что у нее начали очень сильно выпадать волосы после коронавируса.

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Суханкина заявила, что это распространенное явление у людей, переболевших COVID-19. Артистка начала бороться с выпадением. Ее мастер предложила звезде коротко постричься, чтобы волосы росли лучше.

"Врачи тоже сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила", - поделилась певица.

Суханкина отметила, что ей нравится, как она сейчас выглядит.

"Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее", - заявила артистка.

Суханкина переболела коронавирусной инфекцией в 2021 году. Артистка рассказывала, что тяжело переживала болезнь. Более того, из-за COVID-19 она потеряла родителей. Маргарита Суханкина стала известна после участия в группе "Мираж".