Самойлова занялась стрип-пластикой и показала результат

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова начала заниматься танцами. Первыми фото и видео она поделилась в социальных сетях. Жена Джигана занялась стрип-пластикой и показала результат в личном блоге.

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Модель поставила камеру у зеркала в зале. Оксана Самойлова сделала несколько движений в откровенном наряде. Она позировала в черных велосипедках, топе, наколенниках и ботильонах на высоких каблуках. Звезда распустила волосы и сделали легкий макияж.

"Врываюсь в ваши ленты в танце. Судить строго разрешено только через год", — написала блогер.

В конце июня Оксана Самойлова пробовала новую практику для сохранения молодости. Ради красоты она планирует висеть вверх ногами.

"Я заказала себе инверсионный стол. Это для виса вверх ногами, потому что я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день", — пошутила Самойлова.