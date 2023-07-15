Жена Джигана Оксана Самойлова занялась стрип-пластикой и показала результат
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова начала заниматься танцами. Первыми фото и видео она поделилась в социальных сетях. Жена Джигана занялась стрип-пластикой и показала результат в личном блоге.
Модель поставила камеру у зеркала в зале. Оксана Самойлова сделала несколько движений в откровенном наряде. Она позировала в черных велосипедках, топе, наколенниках и ботильонах на высоких каблуках. Звезда распустила волосы и сделали легкий макияж.
"Врываюсь в ваши ленты в танце. Судить строго разрешено только через год", — написала блогер.
В конце июня Оксана Самойлова пробовала новую практику для сохранения молодости. Ради красоты она планирует висеть вверх ногами.
"Я заказала себе инверсионный стол. Это для виса вверх ногами, потому что я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день", — пошутила Самойлова.
Оксана Самойлова часто демонстрирует фигуру в купальнике. Жена Джигана не раз признавалась, что ей удается поддерживать форму благодаря диете и спорту – она не ест фаст-фуд, пьет много воды и употребляет в пищу много белка.